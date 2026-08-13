Då öppnar Arken Zoo i Stenungsund

I våras kunde NYHETERsto berätta att Arken Zoo etablerar sig och öppnar butik i Stenungsund. Nu är öppningsdatumet spikat.

Torsdagen den 27 augusti slår den nya butiken upp dörrarna på Strandvägen 52, i lokalen där Kallbergs tidigare bedrev verksamhet.

Sortiment för flera typer av husdjur

Den nya butiken kommer att erbjuda foder, godis, leksaker och andra tillbehör för bland annat hundar, katter, smådjur och fåglar.

– Vi är väldigt glada över att öppna i Stenungsund och ser fram emot att välkomna alla djurägare i området till vår nya fina butik. Vi vill skapa en inspirerande och lättillgänglig destination för både två- och fyrbenta, där man får ta del av ett brett sortiment, personlig rådgivning och service, säger Michaela Aspelin, Area Sales Manager på Arken Zoo.

Arken Zoo är sedan tidigare en av landets större butikskedjor inom husdjurstillbehör, med över 100 butiker runt om i Sverige.

Öppningsfest veckan efter

Själva butiken öppnar alltså den 27 augusti, men några dagar senare blir det en större öppningsfest.

Mellan den 31 augusti och 6 september planeras särskilda öppningserbjudanden, goodiebags till de första besökarna och en tävling med priser.