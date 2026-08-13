Försök till bedrägeri – Erbjöds ”värdefulla” persiska mattor

En man i Stenungsund blev på torsdagseftermiddagen uppringd av en person som försökte sälja persiska mattor. Uppringaren uppgav att mattorna var mycket värdefulla men erbjöd dem till ett kraftigt reducerat pris.

Text: Mikael Berglund Dela

Polisen fick vetskap om händelsen vid 14-tiden.

Enligt uppgifterna byggde personen upp en historia kring mattornas höga värde och försökte övertyga mannen om att han kunde göra ett ovanligt bra köp.

Någon säljare dök sedan dock aldrig upp.

Polisen har varit på plats och pratat med mannen som fick samtalet. En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats.