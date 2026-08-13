Försök till bedrägeri – Erbjöds ”värdefulla” persiska mattor

En man i Stenungsund blev på torsdagseftermiddagen uppringd av en person som försökte sälja persiska mattor. Uppringaren uppgav att mattorna var mycket värdefulla men erbjöd dem till ett kraftigt reducerat pris.
Polisen fick vetskap om händelsen vid 14-tiden.
Enligt uppgifterna byggde personen upp en historia kring mattornas höga värde och försökte övertyga mannen om att han kunde göra ett ovanligt bra köp.
Någon säljare dök sedan dock aldrig upp.
Polisen har varit på plats och pratat med mannen som fick samtalet. En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats.
Om bedrägerier
Polisen tar varje år emot över 227 000 polisanmälningar om bedrägerier – i snitt handlar det om cirka 26 anmälningar per timme.
Bedrägerier via telefon och internet är en av de brottstyper som ökar mest i Sverige och brottsvinsterna från dessa brott uppskattas till över 6 miljarder kronor varje år.
Läs mer om hur du kan skydda dig mot bedrägerier på polisen.se.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/forsok-till-bedrageri-erbjods-vardefulla-persiska-mattor/