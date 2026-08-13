JUST NU: Flera fordon i trafikolycka i Stora Höga

Räddningstjänst har larmats till en trafikolycka i Stora Höga där flera fordon ska vara inblandade.
Olyckan ska ha skett i rondellen Stora Högamotet – Vallenvägen.
Det är i nuläget oklart hur olyckan har inträffat, hur många personer som är inblandade och om någon har skadats.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/13/just-nu-flera-fordon-i-trafikolycka-i-stora-hoga/