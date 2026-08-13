JUST NU: Flera fordon i trafikolycka i Stora Höga

Stenungsund

Räddningstjänst har larmats till en trafikolycka i Stora Höga där flera fordon ska vara inblandade.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 13 augusti 2026 15:42

Olyckan ska ha skett i rondellen Stora Högamotet – Vallenvägen.

Det är i nuläget oklart hur olyckan har inträffat, hur många personer som är inblandade och om någon har skadats.

Texten uppdateras.

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