Båt tar in vatten – Räddningstjänst på plats

Räddningstjänst larmades på torsdagseftermiddagen till Ellös gästhamn efter uppgifter om en båtolycka med en fritidsbåt.
Larmet kom klockan 14:48
-Det ska vara en båt som tar in vatten och räddningstjänst är larmade, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Enligt initiala uppgifter i larmet har man även samverkan med Sjöräddningsällskapet i ärendet.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/just-nu-larm-om-batolycka-i-gasthamn/