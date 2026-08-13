Bil började brinna under färd

Tjörn
Arkivbild/NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på torsdagskvällen till en fordonsbrand på länsväg 169 på Tjörn. Bilens ka ha börjat brinna under färd men man har själva lyckats släcka branden.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 13 augusti 2026 21:07 | Uppdaterad: 13 augusti 2026 21:33

Larmet kom klockan 21.04.

Det ska vara en personbil som börjat brinna under färd i höjd med Tolleby.

-Det brann i kupén. Man har lyckats påbörja släckningsarbetet själva. Räddningstjänst har varit framme för att kontrollera, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Inga personskador och ingen misstanke om brott.

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