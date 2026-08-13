Bil började brinna under färd

Räddningstjänsten larmades på torsdagskvällen till en fordonsbrand på länsväg 169 på Tjörn. Bilens ka ha börjat brinna under färd men man har själva lyckats släcka branden.
Larmet kom klockan 21.04.
Det ska vara en personbil som börjat brinna under färd i höjd med Tolleby.
-Det brann i kupén. Man har lyckats påbörja släckningsarbetet själva. Räddningstjänst har varit framme för att kontrollera, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Inga personskador och ingen misstanke om brott.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/just-nu-larm-om-fordonsbrand-pa-tjorn/