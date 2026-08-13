Larm om röklukt från byggnad – Räddningstjänst larmades

Tjörn
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på torsdagseftermiddagen till Kyrkofjäll på Tjörn efter uppgifter om röklukt från en byggnad.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 13 augusti 2026 13:16 | Uppdaterad: 13 augusti 2026 13:38

Larmet kom klockan 13.14. Räddningstjänsten åker fram för kontroll.

Det är i nuläget oklart om det finns någon brand eller vad som orsakar röklukten.

Texten uppdateras.

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