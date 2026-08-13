Larm om röklukt från byggnad – Räddningstjänst larmades

Räddningstjänsten larmades på torsdagseftermiddagen till Kyrkofjäll på Tjörn efter uppgifter om röklukt från en byggnad.
Larmet kom klockan 13.14. Räddningstjänsten åker fram för kontroll.
Det är i nuläget oklart om det finns någon brand eller vad som orsakar röklukten.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/just-nu-larm-om-roklukt-fran-byggnad-raddningstjanst-larmade/