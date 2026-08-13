Nio fartsyndare fick böter vid hastighetskontroll i Kållekärr

Nio förare fick böter när polisen genomförde en trafikkontroll med fokus på hastighet på Skåpesundsvägen i Kållekärr under onsdagsförmiddagen.
Kontrollen pågick mellan klockan 10.00 och 10.45.
Totalt utfärdades nio ordningsböter. Den högsta uppmätta hastigheten var 66 kilometer i timmen på en vägsträcka där högsta tillåtna hastighet är 50 kilometer i timmen.
Ingen av hastighetsöverträdelserna sticker ut, men polisen genomför regelbundet trafikkontroller på platsen för att öka trafiksäkerheten och få ner hastigheterna.
Skåpesundsvägen är en vältrafikerad väg genom Kållekärr med både bostäder, skola och verksamheter i närheten.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/nio-fartsyndare-fick-boter-vid-hastighetskontroll-i-kallekarr/