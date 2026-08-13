Svarta lådan analyserad – Åklagaren begär fortsatt häktning efter båtolyckan

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter och en dödvikt på 5 000 ton. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Åklagaren vill att befälhavaren på lastfartyget Misje Verde ska vara fortsatt häktad efter den allvarliga sjöolyckan utanför Tjörn. Samtidigt lämnas nya uppgifter från utredningen – bland annat är fartygets svarta låda analyserad och den exakta tiden för kollisionen har kunnat fastställas.

Misstankarna mot både befälhavaren och lotsen kvarstår. Befälhavaren är sedan tidigare häktad, medan lotsen utreds på fri fot.

– Brottsmisstankarna mot både befälhavaren och lotsen kvarstår. Jag bedömer att ytterligare fjorton dagar ska räcka för att få polisutredningen färdig så att jag kan besluta i åtalsfrågan då, säger senior åklagare James von Reis.

Svarta lådan analyserad

Flera centrala delar av utredningen är nu genomförda.

Polisen har analyserat fartygens rörelser med hjälp av GPS- och AIS-data, vilket enligt åklagaren visar färdväg och hastighet för handelsfartyget och de inblandade fritidsbåtarna.

Även Misje Verdes VDR – det som brukar kallas fartygets svarta låda – har skrivits ut och analyserats. Materialet omfattar bland annat allt tal som spelades in på bryggan samt radarbilder och det elektroniska sjökort som visades i realtid före och under olyckan.

Den bärgade fritidsbåten har också genomgått en teknisk undersökning. Rättsmedicinalverket har lämnat utlåtanden om dödsorsakerna och om skadorna på de två personer som överlevde olyckan.

Exakt tid för kollisionen fastställd

Utredningen har nu kunnat fastställa att kollisionen inträffade klockan 21.27 den 28 juli.

De första uppgifterna om tidpunkten låg drygt en halvtimme senare eftersom de byggde på tiden för det första larmsamtalet till sjöräddningen.

Utredningen visar också att alkohol eller droger inte förekom hos någon av de personer som var inblandade i olyckan.

Flera förhör har hållits, bland annat med de två misstänkta.

– Jag bedömer att alla relevanta faktiska omständigheter kring olyckan nu har klarlagts. Frågan om vem eller vilka som har vållat olyckan och därmed kan bära ett straffrättsligt ansvar avgörs genom en tillämpning av sjövägsreglerna och andra normer för sjöfarten, säger James von Reis.

Åklagaren väntas efter att den återstående utredningen färdigställts ta ställning till om åtal ska väckas. Ny åtalsfrist begärs till den 28 augusti.