VA-ledningar kontrolleras – Entreprenörens servicefordon kommer synas i flera områden

Stenungsunds kommun genomför just nu en konditionskontroll av delar av det kommunala VA-ledningsnätet. Arbetet beräknas pågå i omkring tre veckor och innebär att ett servicefordon kommer att röra sig i flera bostadsområden.
Syftet är att undersöka ledningarnas skick och få ett bättre underlag inför framtida underhåll och eventuella åtgärder.
Arbetet utförs av kommunens entreprenör IRG.
Kontrollen sker bland annat i delar av Doterödsvägen, Aspekärrsvägen, Blomstersvägen, Brudhammarsvägen, Syrenstigen, Egnahemsvägen, Solhemsvägen och Enestigen.
Kan behöva gå in på privata fastigheter
-På vissa platser ligger VA-anläggningar på eller i direkt anslutning till privata fastigheter. Personal från IRG kan därför behöva få tillträde till tomter eller fastigheter för att kunna genomföra undersökningen, skriver kommunen på sin hemsida.
Kommunen uppmanar till förståelse för eventuella mindre störningar under arbetets gång.
För att undvika missförstånd publicerar kommunen och NYHETERsto även en bild på servicefordonet som används i arbetet. Den som ser bilen i området kan alltså vara trygg med att det handlar om ett pågående uppdrag för kommunens VA-verksamhet.
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https://nyhetersto.se/2026/08/13/va-ledningar-kontrolleras-entreprenorens-servicefordon-kommer-synas-i-flera-omraden/