Befälhavaren fortsatt häktad – Radarbilder visar fritidsbåtarna före kollisionen

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Befälhavaren på lastfartyget Misje Verde ska vara fortsatt häktad efter den allvarliga sjöolyckan vid Tjörn. Göteborgs tingsrätt beslutade på fredagseftermiddagen att häktningen ska bestå och satte ny åtalsfrist till den 28 augusti.

Text: Mikael Berglund Dela

Samtidigt lämnar åklagaren nya uppgifter om utredningen. Misstankarna mot befälhavaren och lotsen bedöms nu vara lika starka.

Fritidsbåtarna syns på radarn

Både befälhavaren och lotsen har fått ta del av radarsekvenser från Misje Verdes VDR, fartygets så kallade svarta låda.

Enligt senior åklagare James von Reis har båda medgett att det i god tid före olyckan går att se tydliga radarekon från de två fritidsbåtarna – dels båten som senare blev påkörd och sjönk, dels följebåten som befann sig något längre fram.

– Båda har erkänt att man i god tid kan se tydliga radarekon från båda fritidsbåtarna, både den som påkördes och förliste och följebåten som låg lite före. Men att de inte har uppmärksammat detta i realtid, säger James von Reis.

Enligt åklagaren hade åtgärder kunnat vidtas om fritidsbåtarna hade uppmärksammats på radarn.

– Om de bara hade gjort så skulle åtgärder ha vidtagits på Misje Verde för att undvika kollision, säger James von Reis.

Båda nekar till brott

Såväl befälhavaren som lotsen nekar fortsatt till brott.

Åklagaren vill inte närmare kommentera deras förklaringar eller varför de bestrider brottsmisstankarna, med hänvisning till att förundersökningen fortfarande omfattas av sekretess.

Utredningen fortsätter och åklagaren har tidigare uppgett att ambitionen är att kunna fatta beslut i åtalsfrågan senast den 28 augusti.