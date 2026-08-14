Bluff-sms ökar – Polisen ser en våg av bedrägeriförsök

Polisen i Södra Fyrbodal, där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår, har under den senaste tiden tagit emot flera anmälningar om misstänkta bluff-sms. Enligt polisen kommer den här typen av bedrägeriförsök ofta i vågor.
Bedragarna utger sig för att representera myndigheter, företag eller banker och försöker få mottagaren att klicka på länkar, lämna ut personuppgifter eller genomföra betalningar.
Falska sms från Transportstyrelsen
En av de vanligaste varianterna just nu är sms som ser ut att komma från Transportstyrelsen. I meddelandena uppmanas mottagaren att betala obetalda trafikböter eller avgifter kopplade till hastighetsöverträdelser.
Transportstyrelsen varnar nu för de falska utskicken och betonar att myndigheten aldrig skickar betalningskrav eller begär kontouppgifter via sms eller e-post.
Mottagare uppmanas att inte klicka på länkar, inte betala några pengar och inte lämna ut några personuppgifter.
Även Trafikverket varnar
Liknande meddelanden har också uppmärksammats av Trafikverket. Bedragarna använder ofta myndigheternas namn och logotyper för att få meddelandena att framstå som trovärdiga.
Meddelandena innehåller vanligtvis en länk till en webbplats där mottagaren uppmanas att betala en mindre summa eller logga in med bankuppgifter.
Tänk på att:
- Myndigheter skickar normalt inte betalningskrav via sms.
- Klicka aldrig på länkar i oväntade meddelanden.
- Lämna aldrig ut kortuppgifter eller bankuppgifter.
- Kontrollera alltid avsändaren.
- Kontakta myndigheten direkt om du känner dig osäker.
Har du redan klickat på en länk eller lämnat ut känsliga uppgifter bör du omedelbart kontakta din bank.
Om bedrägerier
Polisen tar varje år emot över 227 000 polisanmälningar om bedrägerier – i snitt handlar det om cirka 26 anmälningar per timme.
Bedrägerier via telefon och internet är en av de brottstyper som ökar mest i Sverige och brottsvinsterna från dessa brott uppskattas till över 6 miljarder kronor varje år.
Läs mer om hur du kan skydda dig mot bedrägerier på polisen.se.
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https://nyhetersto.se/2026/08/14/bluff-sms-okar-polisen-ser-en-vag-av-bedrageriforsok/