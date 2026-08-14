Dags för Tjörn Runt – Här är de bästa platserna för dig som vill följa seglarfesten

För många är tävlingen lika mycket en folkfest. Frågan är bara var man får den bästa upplevelsen som åskådare.

I morgon är det dags igen. Hundratals segelbåtar ger sig ut på Askeröfjorden för att segla den klassiska banan runt Tjörn när Tjörn Runt by COWI avgörs för 63:e gången.

Text: Mikael Berglund Dela

Tjörn Runt 2026 arrangeras för 63:e gången i ordningen. Det stora huvudloppet Tjörn Runt by COWI seglas lördagen den 15 augusti 2026, efter att det första inofficiella loppet genomfördes år 1963 och det officiellt startade av Stenungsunds Segelsällskap år 1964.

För många är tävlingen lika mycket en folkfest som en kappsegling. Frågan är bara var man får den bästa upplevelsen som åskådare. NYHETERsto tipsar om några av de bästa platserna för att följa båtarna runt ön.

Tjörnbron och Stenungsön – bästa platsen för starten

Vill du uppleva den klassiska starten ska du ta dig till området kring Tjörnbron.

Den första starten går klockan 09.00 på Askeröfjorden och från både Stenungsön och Almön finns goda möjligheter att se båtarna ge sig iväg. Arrangören kommer dessutom att ha en speaker på plats som berättar om deltagarna och tävlingen.

Även Låka badplats vid Höviksnäs lyfts fram som en bra utsiktsplats.

Kårevik, Rönnäng och Åstol

När båtarna rundar Tjörns södra delar samlas stora delar av startfältet mellan Dyrön och Rönnäng.

Kårevik, Rönnäng, Tjörnehuvud och Åstol hör därför till de mest populära platserna för den som vill komma nära seglingen.

Kyrkesund – publikfavoriten

Kyrkesund är kanske den mest klassiska åskådarplatsen under Tjörn Runt.

Här passerar båtarna på nära håll genom det smala sundet och mellan klockan 11.00 och 14.00 finns en speaker på plats som följer tävlingen och berättar om båtarna.

Även Klädesholmen är ett bra alternativ, särskilt om båtarna väljer att ta den trängre passagen innanför Äggskär.

Seglarfest hela dagen

Tjörn Runt är betydligt mer än själva kappseglingen.

Under lördagen väntar aftersail på Kookaburra mellan klockan 16.00 och 21.00, följt av regattamiddag på Tjörnbro Arena och prisutdelning senare på kvällen. För den som vill fortsätta firandet väntar dessutom nattklubb på Stenungsbaden.

På söndag seglas även Lilla Tjörn Runt.