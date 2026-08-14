OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Tjörn Runt-veckan går in i sitt stora finaldygn, Cimberly ger gratiskonsert i Kulturhusparken och hundratals mopeder väntas köra Tjörn Runt på moped. Dessutom bjuder helgen på konserter, guidade vandringar, konst, skapande aktiviteter och flera sensommarutställningar runt om i STO-området.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Tjörn Runt by COWI
Askeröfjorden/Tjörn • Lördag 15 augusti från kl. 09.00
Den klassiska kappseglingen Tjörn Runt by COWI avgörs under lördagen med första start på morgonen. Loppet följs från flera publikplatser runt Tjörn och avslutas med aftersail, regattamiddag och prisutdelning. Under hela veckan har Stenungsunds Segelsällskap byggt upp en seglarfest med aktiviteter både på och vid vattnet.
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Cimberly – från Idol och Mello till Stenungsund
Kulturhusparken, Stenungsund • kl. 13.00
Cimberly gästar Kulturhusparken för en kostnadsfri konsert. Efter medverkan i både Idol och Melodifestivalen kommer hon till Stenungsund för ett framträdande mitt under den intensiva Tjörn Runt-helgen.
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Vandring i Toröd
Följ med på en vandring i Toröd och upptäck natur- och kulturmiljöerna i området. Mer information om samlingsplats, tid och upplägg finns hos arrangören.
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Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 14 augusti
• kl. 13.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
• kl. 15.30 – Toy Story 5
• kl. 18.00 – The End of Oak Street
Lördag 15 augusti
• kl. 13.15 – Minioner & Monster
• kl. 15.30 – Toy Story 5
• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day
Söndag 16 augusti
• kl. 12.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
• kl. 15.00 – Spider-Man: Brand New Day
• kl. 18.15 – The Odyssey
Utställningar
Ines Sebalj – Mellan berg och hav
Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti
Fotografen och konstnären Ines Sebalj visar tre serier där minne, förändring och plats står i centrum.
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TJÖRN
Nilz-Irmaz på scen på Villa Solfrid
Villa Solfrid • Lördag 15 augusti
Nilz-Irmaz gästar Villa Solfrid för ett sensommarframträdande med livemusik och scenenergi. En kväll för den som vill kombinera musik med den speciella miljön kring Villa Solfrid.
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Guidad vandring på Klädesholmen
Klädesholmen • Lördag 15 augusti
Följ med mellan gamla hus och magasin på Klädesholmen. Under den cirka timslånga promenaden berättar guiden om livet på ön förr och nu, sillperioderna, fisket och konservindustrins stora betydelse för samhället.
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Konstkurs – Retreat Helgkurs – Heike Ahrends
Tjörn • Lördag 15 augusti–söndag 16 augusti
En helgkurs för den som vill kombinera konstnärligt skapande med lugn och fördjupning. Under ledning av konstnären Heike Ahrends får deltagarna arbeta med sitt uttryck i en retreatliknande miljö.
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Turmalin Duo
Tjörn • Lördag 15 augusti
Turmalin Duo bjuder på tidig musik i folkmusikalisk tappning. Duon rör sig mellan historiska klanger och levande folkmusik och skapar en musikalisk resa genom tid och rum.
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Tjörn runt på moped
Sparbankshallen, Tjörn • Lördag 15 augusti, samling kl. 09.00 och start kl. 10.00
För fjärde året körs mopedrallyt runt Tjörn till förmån för Barncancerfonden. Den cirka 65 kilometer långa rundan går över ön med flera stopp längs vägen och ett längre stopp i Skärhamns hamn. Arrangörerna räknar med omkring 250–300 mopeder.
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Cykla till Pilane
Tjörn • Söndag 16 augusti
Följ med på cykeltur genom det bohuslänska landskapet med Pilane som mål. Turen kombinerar rörelse, natur och konst och går genom delar av Tjörns kust- och kulturlandskap.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti
Barn och vuxna kan prova att måla med akvarell i museets öppna verkstad.
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Gott och blandat – konstutställning
Tjörn • Fram till 23 augusti
En sensommarutställning med blandade konstnärliga uttryck.
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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Söndagar fram till 30 augusti kl. 15.00–18.00
Museets byggnader håller öppet med lokal historia och guidning av hembygdsföreningens medlemmar.
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Flätverk & flätvärk – korgmakeri ett rödlistat hantverk
Tjörn • Fram till 31 augusti
Utställning om korgmakeri och flätverk som ett hotat traditionellt hantverk.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.
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Utställning: Matilda Cederqvist
Tjörn • Fram till 13 september
Matilda Cederqvist visar verk i en sensommarutställning på Tjörn.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Pilane firar 20 år med skulptur i det bohuslänska kulturlandskapet.
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ORUST
Stockenträffen
Stocken • Fredag 14 augusti
Stockenträffen samlar kajak- och friluftsintresserade för en helg med paddling, bildvisning, utställare, kajakprylar och köp och sälj av begagnad utrustning. Tjörns kajakklubb ordnar en gemensam gruppaddling på lördagen, men deltagarna kan också välja egna aktiviteter som badövningar, kajaktest, kortare eller längre paddlingar och umgänge på kvällarna.
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Hans Josefsson – Operasångaren
Orust • Söndag 16 augusti
Operasångaren Hans Josefsson gästar Orust för en konsert med den klassiska sången i centrum. Publiken får möta en erfaren scenartist i ett mer nära och personligt format.
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Kom och bind din egen bukett
Orust • Söndag 16 augusti
En kreativ sensommaraktivitet där deltagarna får skapa sin egen bukett med säsongens blommor. Arrangemanget passar den som vill kombinera hantverk, färg och form med inspiration från trädgården.
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Utställningar
Stenstugan Gullholmen
Gullholmen • Fram till 20 augusti
Den välbevarade Stenstugan visar äldre möbler och husgeråd och berättar om livet på ön förr.
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Båtvarv och båtmodeller på Orust
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Sofia Bergman
Orust • Fram till 16 september
Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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