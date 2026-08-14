OJ! Vilken helg! – Evenemangstips för STO

Tjörn Runt-veckan går in i sitt stora finaldygn, Cimberly ger gratiskonsert i Kulturhusparken och hundratals mopeder väntas köra Tjörn Runt på moped. Dessutom bjuder helgen på konserter, guidade vandringar, konst, skapande aktiviteter och flera sensommarutställningar runt om i STO-området.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Tjörn Runt by COWI

Askeröfjorden/Tjörn • Lördag 15 augusti från kl. 09.00

Den klassiska kappseglingen Tjörn Runt by COWI avgörs under lördagen med första start på morgonen. Loppet följs från flera publikplatser runt Tjörn och avslutas med aftersail, regattamiddag och prisutdelning. Under hela veckan har Stenungsunds Segelsällskap byggt upp en seglarfest med aktiviteter både på och vid vattnet.

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Cimberly – från Idol och Mello till Stenungsund

Kulturhusparken, Stenungsund • kl. 13.00

Cimberly gästar Kulturhusparken för en kostnadsfri konsert. Efter medverkan i både Idol och Melodifestivalen kommer hon till Stenungsund för ett framträdande mitt under den intensiva Tjörn Runt-helgen.

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Vandring i Toröd

Följ med på en vandring i Toröd och upptäck natur- och kulturmiljöerna i området. Mer information om samlingsplats, tid och upplägg finns hos arrangören.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 14 augusti

• kl. 13.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 15.30 – Toy Story 5

• kl. 18.00 – The End of Oak Street

Lördag 15 augusti

• kl. 13.15 – Minioner & Monster

• kl. 15.30 – Toy Story 5

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day

Söndag 16 augusti

• kl. 12.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 15.00 – Spider-Man: Brand New Day

• kl. 18.15 – The Odyssey

Utställningar

Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Fotografen och konstnären Ines Sebalj visar tre serier där minne, förändring och plats står i centrum.

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TJÖRN

Nilz-Irmaz på scen på Villa Solfrid

Villa Solfrid • Lördag 15 augusti

Nilz-Irmaz gästar Villa Solfrid för ett sensommarframträdande med livemusik och scenenergi. En kväll för den som vill kombinera musik med den speciella miljön kring Villa Solfrid.

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Guidad vandring på Klädesholmen

Klädesholmen • Lördag 15 augusti

Följ med mellan gamla hus och magasin på Klädesholmen. Under den cirka timslånga promenaden berättar guiden om livet på ön förr och nu, sillperioderna, fisket och konservindustrins stora betydelse för samhället.

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Konstkurs – Retreat Helgkurs – Heike Ahrends

Tjörn • Lördag 15 augusti–söndag 16 augusti

En helgkurs för den som vill kombinera konstnärligt skapande med lugn och fördjupning. Under ledning av konstnären Heike Ahrends får deltagarna arbeta med sitt uttryck i en retreatliknande miljö.

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Turmalin Duo

Tjörn • Lördag 15 augusti

Turmalin Duo bjuder på tidig musik i folkmusikalisk tappning. Duon rör sig mellan historiska klanger och levande folkmusik och skapar en musikalisk resa genom tid och rum.

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Tjörn runt på moped

Sparbankshallen, Tjörn • Lördag 15 augusti, samling kl. 09.00 och start kl. 10.00

För fjärde året körs mopedrallyt runt Tjörn till förmån för Barncancerfonden. Den cirka 65 kilometer långa rundan går över ön med flera stopp längs vägen och ett längre stopp i Skärhamns hamn. Arrangörerna räknar med omkring 250–300 mopeder.

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Cykla till Pilane

Tjörn • Söndag 16 augusti

Följ med på cykeltur genom det bohuslänska landskapet med Pilane som mål. Turen kombinerar rörelse, natur och konst och går genom delar av Tjörns kust- och kulturlandskap.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

Barn och vuxna kan prova att måla med akvarell i museets öppna verkstad.

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Gott och blandat – konstutställning

Tjörn • Fram till 23 augusti

En sensommarutställning med blandade konstnärliga uttryck.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Söndagar fram till 30 augusti kl. 15.00–18.00

Museets byggnader håller öppet med lokal historia och guidning av hembygdsföreningens medlemmar.

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Flätverk & flätvärk – korgmakeri ett rödlistat hantverk

Tjörn • Fram till 31 augusti

Utställning om korgmakeri och flätverk som ett hotat traditionellt hantverk.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer under efterkrigstiden.

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Utställning: Matilda Cederqvist

Tjörn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i en sensommarutställning på Tjörn.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Pilane firar 20 år med skulptur i det bohuslänska kulturlandskapet.

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ORUST

Stockenträffen



Stocken • Fredag 14 augusti





Stockenträffen samlar kajak- och friluftsintresserade för en helg med paddling, bildvisning, utställare, kajakprylar och köp och sälj av begagnad utrustning. Tjörns kajakklubb ordnar en gemensam gruppaddling på lördagen, men deltagarna kan också välja egna aktiviteter som badövningar, kajaktest, kortare eller längre paddlingar och umgänge på kvällarna.



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Hans Josefsson – Operasångaren

Orust • Söndag 16 augusti

Operasångaren Hans Josefsson gästar Orust för en konsert med den klassiska sången i centrum. Publiken får möta en erfaren scenartist i ett mer nära och personligt format.

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Kom och bind din egen bukett

Orust • Söndag 16 augusti

En kreativ sensommaraktivitet där deltagarna får skapa sin egen bukett med säsongens blommor. Arrangemanget passar den som vill kombinera hantverk, färg och form med inspiration från trädgården.

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Utställningar

Stenstugan Gullholmen

Gullholmen • Fram till 20 augusti

Den välbevarade Stenstugan visar äldre möbler och husgeråd och berättar om livet på ön förr.

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Båtvarv och båtmodeller på Orust

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Sofia Bergman

Orust • Fram till 16 september

Sofia Bergman visar verk i en utställning som pågår in i september.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.