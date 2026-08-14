Tjörnbron stängs nattetid – Arbete i Stenungsötunneln

Resenärer som planerar att köra över Tjörnbron under nästa vecka bör vara uppmärksamma. Stenungsötunneln kommer att stängas av nattetid under fem dygn, vilket väntas påverka trafiken till och från Tjörn och Orust.
Skyltarna har redan satts upp, men informationen har väckt fler frågor än svar. Under veckan har flera läsare hört av sig till NYHETERsto efter att ha uppmärksammat skyltar om kommande avstängningar över Tjörnbron.
På fredagen fick NYHETERsto svar från Trafikverket vad som är på gång.
Bergförstärkning i tunneln
Arbetet i Stenungsötunneln består av inspektion och förstärkning av berget. Under nätterna kommer tunnelns bergytor att kontrolleras och de delar som behöver åtgärdas förstärkas. Arbetet genomförs nattetid för att minska påverkan på trafiken.
Avstängd söndag – fredag
Avstängningen börjar natten till måndag den 17 augusti och pågår till fredagsmorgonen den 21 augusti.
Tunneln kommer att vara avstängd mellan klockan 23.00 och 04.30 varje natt.
Varje natt kommer trafiken att släppas på genom tunneln under 15 minuter med start klockan 02.00.
Blåljusfordon kommer att kunna passera under hela avstängningsperioden.
Trafiken leds om via färjan
Under avstängningen hänvisas trafiken till Svanesundsleden, som kommer att trafikera sträckan enligt ordinarie tidtabell. Några extra turer är inte planerade.
Trafikanter som behöver resa mellan Tjörn och fastlandet under kvälls- och nattetid rekommenderas att planera sin resa i förväg.
FAKTA:
Stenungsötunneln på länsväg 160 passerar under Stenungsön och är en viktig del av vägförbindelsen mellan Stenungsund, Tjörn och Orust. Tunneln är cirka 120 meter lång och trafikeras dagligen av både personbilar och tung trafik. Sträckan är en av de mest trafikerade vägavsnitten i området och har under flera år varit föremål för olika utredningar om framtida kapacitet och trafiksäkerhet.
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https://nyhetersto.se/2026/08/14/tjornbron-stangs-nattetid-arbete-pa-tjornbron/