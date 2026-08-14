Vattenläcka i Jörlanda – Reparation pågår

Flera boende i Jörlanda vaknade på fredagsmorgonen utan vatten i kranarna och blir antagligen utan morgonkaffe. En trolig vattenläcka har påverkat det kommunala vattennätet och reparation har påbörjats.
Det är i nuläget oklart hur stort område som berörs. Rapporter om avbrottet har kommit från både de centrala delarna av Jörlanda och från områden utanför samhället.
Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart klockan 16.00.
Vattentank finns utsatt på Orionvägen 2 vid förskolan.
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https://nyhetersto.se/2026/08/14/vattenlacka-i-jorlanda-manga-hushall-utan-vatten/