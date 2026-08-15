Internationell UEFA-fotboll till Orust – Henån blir spelplats i Europas amatörmästerskap

I september riktas fotbollsblickarna mot Orust. Då kommer UEFA Regions’ Cup 2026/27 till Henån och Ivars Färg Arena, som blir en av spelplatserna när några av Europas främsta amatörspelare gör upp om en plats i nästa omgång.

Det är första gången som Svenska Fotbollförbundet står som arrangör för turneringen i Sverige, och Henåns IF är en av de lokala föreningarna som är med och arrangerar mästerskapet.

– Att Henån och Ivars Färg Arena får vara en av spelplatserna för en officiell UEFA-turnering känns förstås fantastiskt roligt för oss i Henåns IF, skriver föreningen i sociala medier.

Lag från fyra länder kommer till Bohuslän

Turneringen spelas som ett miniturneringsformat där fyra regionlag möter varandra i en grupp.

Till Henån och Bohuslän kommer lag från:

Sverige – Region Göteborg

England – Cheshire Football League

Finland – Järvenpää United

Portugal – Algarve Football Association

Totalt spelas sex matcher under veckan. Tre av dem avgörs på Ivars Färg Arena i Henån och tre på Munkedals IP. Bara gruppvinnaren går vidare i turneringen.

UEFA:s enda mästerskap för amatörspelare

UEFA Regions’ Cup har spelats sedan 1999 och är det europeiska fotbollsförbundets enda internationella tävling för amatörspelare. Turneringen genomförs vartannat år och samlar regionlag från hela Europa.

Spelarna representerar inte sina ordinarie klubbar utan spelar i stället för sina regioner. För att få delta måste spelarna uppfylla särskilda krav. Bland annat får de aldrig ha spelat professionell fotboll eller i sitt lands högsta serie.

För många spelare är turneringen den enda möjligheten att representera sin region eller sitt land i ett internationellt mästerskap. UEFA beskriver tävlingen som en viktig del av utvecklingen av europeisk bredd- och amatörfotboll.

Fotbollsfest på Orust

Förberedelserna inför turneringen har pågått under en längre tid. Redan i våras besökte representanter från Svenska Fotbollförbundet Ivars Färg Arena för att gå igenom anläggningen och planera arrangemanget.

Under tävlingsveckan väntas spelare, ledare, domare och representanter från UEFA till området.

För Henåns IF innebär arrangemanget ett ovanligt och prestigefyllt uppdrag. Internationell UEFA-fotboll på Orust är inte något som hör till vanligheterna.