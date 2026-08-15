Strömavbrott i södra Stenungsund – flera områden berörs

StenungsundStröm - El

Kungälv Energi har driftstörningar i elnätet som påverkar delar av södra Stenungsund och områden söderut.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 augusti 2026 17:45 | Uppdaterad: 15 augusti 2026 18:28

Avbrottet startades klockan 16.43 på lördagen.

Enligt Kungälv Energi berörs bland annat Jörlanda, Kode, Solberga, Aröd, Timmervik, Vulseröd och Jordal med omnejd.

Det finns i nuläget ingen uppgift om vad som orsakat avbrottet.

Kungälv Energi har en preliminär prognos satt till klockan 22 då samtliga abonnenter bör ha strömmen tillbaka.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Deltidsbrandman – Räddningstjänsten Storgöteborg
FacebookInstagram
Top