Strömavbrott i södra Stenungsund – flera områden berörs

Kungälv Energi har driftstörningar i elnätet som påverkar delar av södra Stenungsund och områden söderut.
Avbrottet startades klockan 16.43 på lördagen.
Enligt Kungälv Energi berörs bland annat Jörlanda, Kode, Solberga, Aröd, Timmervik, Vulseröd och Jordal med omnejd.
Det finns i nuläget ingen uppgift om vad som orsakat avbrottet.
Kungälv Energi har en preliminär prognos satt till klockan 22 då samtliga abonnenter bör ha strömmen tillbaka.
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https://nyhetersto.se/2026/08/15/stromavbrott-i-sodra-stenungsund-flera-omraden-berors/