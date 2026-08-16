Döms till fängelse efter grovt rattfylleri på E6

En man i 40-årsåldern från Tjörn har dömts till en månads fängelse efter att ha kört bil kraftigt alkoholpåverkad på E6 vid Stora Höga. Mannen döms även för olovlig körning.

Enligt stämningsansökan ska körningen ha skett i maj i Stenungsunds kommun.

Alkoholkoncentrationen uppgick till 1,50 promille i blodet, vilket motsvarar ungefär sju till åtta standardglas alkohol. Tingsrätten bedömer därför brottet som grovt rattfylleri.

Mannen berättade att han tidigare under dagen hade druckit alkohol och senare satt sig bakom ratten. Färden gick från Älvängen mot Spekeröd och omfattade omkring fyra mil, huvudsakligen på motorväg. Enligt mannens egna uppgifter blev han allt mer påverkad under körningen och upplevde att han var nära att köra av vägen innan polisen stoppade honom.

Tingsrätten konstaterar också att mannens körkort var återkallat vid tidpunkten för händelsen. Han uppgav att han inte kände till detta, men domstolen ansåg att han hade fått information från Transportstyrelsen och borde ha kontrollerat sin behörighet. Därför dömdes han även för olovlig körning.

Domstolen bedömde att det inte fanns förutsättningar för en frivårdspåföljd. Den relativt höga alkoholhalten, den långa körsträckan och risken som körningen innebar vägde tungt i bedömningen. Påföljden blev därför en månads fängelse.

Mannen ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden och ersätta staten för kostnader kopplade till provtagning, analys och offentlig försvarare.

Domen kan överklagas.