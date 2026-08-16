Bil och mopedbil i kollision vid Sundsby

En personbil och en mopedbil kolliderade på söndagseftermiddagen i korsning 160/710 i höjd med Sundsby på Tjörn.
Larmet kom klockan 17.45.
Räddningstjänst och polis larmades till platsen. Enligt de första uppgifterna ska ingen person ha skadats allvarligt. Ambulans har varit på plats men ingen var i behov att följa med för akutvård.
Vägen var initialt avstängd till en början men trafiken kunde snabbt börja rulla förbi olyckplatsen då fordonen stod vid en bussficka.
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https://nyhetersto.se/2026/08/16/just-nu-bil-och-a-traktor-i-kollision-vid-sundsby/