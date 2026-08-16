JUST NU: Skogsbrand i Svartedalen under kontroll

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen till en befarad skogsbrand vid Håltesjön i Svartedalen.

Larmet kom klockan 14.14 och flera räddningsresurser skickades till området.

Det handlar om ca 250 kvadratmeter som brinner med öppna lågor.

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-Det var en fritidsfiskare som upptäckte branden. Han har nu tagit med sig två brandmän i en båt över till till platsen tillsammans med släckutrustning, säger styrkeledare Robert Bang till NYHETERsto.

Man har även begärt förstärkning från Kode samt drönare och båt till platsen.

Det blåser en del och platsen är svårtillgängligt.

-Man ser härifrån hur det kommer rök i omgångar från udden på andra sidan sjön, säger Robert Bang.

Bedömningen på plats är att man har läget under kontroll. Vid klockan 16:30 var branden omringad men man kommer vara kvar på plats flera timmar till.