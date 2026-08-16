JUST NU: Tom snipa hittad med motorn igång – Sjöräddningsinsats pågår

LjungskileOrust
Sjöräddning mellan Ljungskile och Orust. Foto: Rescue Photo

En sjöräddningsinsats pågår i området mellan Ljungskile och Orust efter att en tom snipa påträffats med motorn igång.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 16 augusti 2026 09:36

Båten ska ha varit tom i sittbrunnen och tampar hängde utanför, vilket gjorde att händelsen behövde undersökas närmare.

Sjöräddningssällskapet deltar i insatsen och även Search and Rescue SAR-helikopter har larmats för att söka i området.

Det är i nuläget oklart om någon person saknas eller vad som har hänt innan båten hittades.

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