JUST NU: Tom snipa hittad med motorn igång – Sjöräddningsinsats pågår

En sjöräddningsinsats pågår i området mellan Ljungskile och Orust efter att en tom snipa påträffats med motorn igång.
Båten ska ha varit tom i sittbrunnen och tampar hängde utanför, vilket gjorde att händelsen behövde undersökas närmare.
Sjöräddningssällskapet deltar i insatsen och även Search and Rescue SAR-helikopter har larmats för att söka i området.
Det är i nuläget oklart om någon person saknas eller vad som har hänt innan båten hittades.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/16/just-nu-tom-snipa-hittad-med-motorn-igang-sjoraddningsinsats-pagar/