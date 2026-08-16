Kvinna misstänks ha blivit misshandlad av man

En man greps på lördagskvällen misstänkt för misshandel efter en händelse i STO-området.
Polisen larmades till en bostad efter uppgifter om att en kvinna ska ha utsatts för våld av en närstående man.
Enligt polisens uppgifter ska kvinnan bland annat ha blivit knuffad till marken och slagen flera gånger med öppen hand.
Det finns inga uppgifter om att kvinnan behövde sjukvård.
När polispatrullen kom till platsen befann sig den misstänkte mannen fortfarande i bostaden. Efter att ha samlat in uppgifter på platsen greps mannen, misstänkt för misshandel.
Här finns Nummer för dig som behöver någon att prata med eller behöver hjälp:
Hjälplinjen – Stöd vid psykisk ohälsa
90 390
MIND Självmordslinjen
90 101
Brottsofferjouren
116 006
BRIS Barnens hjälptelefon
116 111
BRIS Vuxentelefon
0771-50 50 50
Jourhavande medmänniska
08-702 16 80
Välja att sluta – För våldsutövare
020 – 555 666
GAPF – Stöd för hedersrelaterat våld & förtryck
0700 – 00 93 78
Anonyma Alkoholister
08 – 720 38 42
Anonyma Narkomaner
0771 – 13 80 00
Kvinnofridslinjen
020-505050
Mansjouren
08 – 30 30 20
Kvinnojouren Stenungsund
0723-748060, 0723-748000
Socialjour
Akuta ärenden som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet.
Stenungsund och Tjörn
031-365 87 00
Orust
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Ätstörningslinjen
020 – 20 80 18
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https://nyhetersto.se/2026/08/16/kvinna-misstanks-ha-blivit-misshandlad-av-man/