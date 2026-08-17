Badvattnet på Getskär är tjänligt igen – Fritt fram för bad

Nya provsvar visar att badvattnet vid Getskärs badplats åter är tjänligt. Vattenkvaliteten uppfyller nu kraven för bad.
Under måndagsmorgonen den 17 augusti kom svaret från de senaste vattenproverna som tagits vid badplatsen. Resultatet visar att vattnet åter är godkänt för bad.
Kommunen fortsätter att ta regelbundna vattenprover för att följa vattenkvaliteten vid badplatsen.
Fakta:
🟢 Tjänligt vatten
Badvattnet uppfyller myndigheternas kvalitetskrav och kan användas för bad utan särskilda restriktioner.
🟡 Tjänligt med anmärkning
Badvattnet kan innehålla förhöjda halter av bakterier eller andra avvikelser, men bedöms fortfarande vara säkert att bada i. Kommunen följer utvecklingen med nya prover.
🔴 Otjänligt vatten
Badvattnet innehåller för höga halter av bakterier och bad avråds. Den som sväljer vattnet riskerar att bli sjuk, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
Vattenkvaliten på badplatser
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats redovisas bland annat vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information för respektive badplats. Det är kommunerna som ansvarar för provtagning och insamling av den data som ligger till grund för informationen – www.havochvatten.se/badplats
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https://nyhetersto.se/2026/08/17/badvattnet-pa-getskar-ar-tjanligt-igen/