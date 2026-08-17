Befarad brand – Räddningstjänst åker för kontroll

Räddningstjänsten larmades på måndagseftermiddagen om en befarad brand utomhus vid Tjärne vatten i Kållekärr på Tjörn.
Larmet kom klockan 14.41.
Enligt de första uppgifterna ska någon ha sett rök i området och slagit larm. Räddningstjänsten åkte till platsen för att kontrollera vad som orsakat rökutvecklingen.
-Branden är av mindre omfattning och kommer troligen från en grillplats i skogen som inte är ordentligt släckt, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
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https://nyhetersto.se/2026/08/17/befarad-brand-raddningstjanst-aker-for-kontroll/