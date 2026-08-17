Döms för olovlig körning på Orust

En man i 25-årsåldern från Stenungsund har dömts för olovlig körning efter att ha kört motorcykel på Orust utan rätt behörighet. Påföljden blev 30 dagsböter på totalt 14 700 kronor.

Enligt stämningsansökan ska mannen ha kört en motorcykel på länsväg 774 vid Stillingsön på Orust i juli i år. Hans körkort gav endast behörighet för AM och B, vilket innebar att han saknade rätt att köra det aktuella fordonet.

Mannen erkände gärningen under polisförhöret. Tingsrätten konstaterar att erkännandet stöds av övrig bevisning, bland annat körkortsuppgifter och fotografier.

Domstolen bedömde att åtalet var styrkt och dömde mannen för olovlig körning. Straffet fastställdes till 30 dagsböter om 490 kronor, vilket motsvarar 14 700 kronor.

Domen kan överklagas.