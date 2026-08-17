Flera terrängbränder i STO – Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet

Flera bränder i skog och terräng har krävt räddningstjänstens insatser i STO-området under de senaste dagarna. Nu uppmanar räddningstjänsten åter till stor försiktighet vid eldning och grillning i naturen.

Text: Mikael Berglund Dela

Det är mycket torrt i terrängen och brandrisken är hög. Räddningstjänsten Storgöteborg gick åter på måndagen ut med en uppmaning till försiktighet och betonar att den som eldar eller grillar själv ansvarar för att det sker på ett säkert sätt och att elden är helt släckt innan platsen lämnas. I nuläget råder inget eldningsförbud.

Flera larm på kort tid

På söndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en skogsbrand vid Håltesjön i Svartedalen. Branden omfattade omkring 300 kvadratmeter och upptäcktes av en fritidsfiskare. Platsen var svårtillgänglig och brandmän fick ta sig över sjön med båt tillsammans med släckutrustning. Förstärkning från Kode samt drönare och ytterligare båt begärdes till insatsen. Vid 16.30-tiden var branden omringad och räddningstjänsten bedömde att läget var under kontroll, men arbetet fortsatte på platsen under flera timmar.

Senare samma dag kom ytterligare ett larm på Tjörn. Vid 17.54 brann det i skogen bakom Häggvallsskolan i Höviksnäs.

På måndagen fortsatte larmen. Vid 14.30 larmades räddningstjänsten till Kållekärr på Tjörn efter att en grillplats ska ha orsakat en brand som spridit sig till omgivningen.

Kort därefter, vid 15-tiden, kom nästa larm – den här gången vid Hawaii på Stenungsön i Stenungsund. Även där handlade det enligt uppgifterna om en grillplats där elden spridit sig till terrängen.

”Mycket torrt i terrängen”

Räddningstjänsten Storgöteborg gick under måndagen ut med en ny uppmaning om försiktighet.

Även efter regn kan det ta lång tid innan fukten når längre ner i marken efter en längre torrperiod. Den som tänder en eld ska därför ha ständig uppsikt och tillgång till släckutrustning.

Räddningstjänsten rekommenderar fasta, iordningställda grillplatser om man väljer att grilla ute i naturen. Man ska också undvika att elda när det blåser och kontrollera noggrant att det inte finns kvar någon rök, glöd eller värme när man lämnar platsen.

Även små gnistor från exempelvis en grill, cigarett eller maskin kan räcka för att starta en okontrollerad brand när det är torrt. Om eldning eller grillning inte kan ske på ett tydligt säkert sätt är rådet att helt låta bli.