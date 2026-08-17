Handbollsfest väntar i Stenungsund – Svenska mästarna kommer på besök

Svenska mästarna IK Sävehof kommer till Stenungsund denna vecka. På onsdag kväll väntar en högintressant cupmatch när Stenungsunds HK damlag tar emot ett av landets främsta handbollslag i Stenungsund Arena.

Matchen spelas inom ramen för 16-delsfinalen i Svenska cupen och är det första mötet i ett dubbelmöte där lagen gör upp om en plats i nästa omgång. Där väntar vinnaren mellan Boden Handboll IF och Bodens BK HF.

Ett av Sveriges mest framgångsrika lag

IK Sävehof säkrade sitt 18 SM-guld på damsidan tidigare i år efter att ha besegrat Skara HF med 3–0 i matcher i SM-finalen. Laget gick dessutom obesegrat genom hela slutspelet.

För Stenungsunds HK innebär onsdagens match en möjlighet att mäta sig med den absoluta toppen inom svensk damhandboll på hemmaplan.

Föreningen hoppas samtidigt kunna göra kvällen till en publikfest.

Fem kronor per åskådare

Matchen genomförs som en så kallad 5-kronorsmatch. Lokala företag sponsrar då föreningen med fem kronor för varje person som kommer till arenan.

Pengarna går oavkortat till Stenungsunds HK ungdomsverksamhet.

Målet är att fylla läktarna och skapa en kväll där hela föreningen samlas kring damlaget.

Stenungsunds HK är en av kommunens största idrottsföreningar med över 700 aktiva medlemmar och verksamhet från de yngsta åldrarna upp till seniornivå. Damlaget spelar i division 2.