Brand i terrängen – Hawaii badplats

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten har larmats om en befarad brand i terrängen vid badplatsen Hawaii på Stenungsön i Stenungsund. Enligt räddningstjänsten handlar det om en grillplats som inte är ordentligt släckt.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 17 augusti 2026 15:07 | Uppdaterad: 17 augusti 2026 15:26

Larmet kom klockan 15.05 på måndagseftermiddagen.

Räddningstjänsten åker till platsen för att kontrollera branden och dess omfattning.

-Det ska vara grillplats som inte är ordentligt släckt och sedan har det spridit sig, det handlar om en mindre omfattning, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral till NYHETERsto.

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