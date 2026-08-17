Brand i terrängen – Hawaii badplats

Räddningstjänsten har larmats om en befarad brand i terrängen vid badplatsen Hawaii på Stenungsön i Stenungsund. Enligt räddningstjänsten handlar det om en grillplats som inte är ordentligt släckt.
Larmet kom klockan 15.05 på måndagseftermiddagen.
Räddningstjänsten åker till platsen för att kontrollera branden och dess omfattning.
-Det ska vara grillplats som inte är ordentligt släckt och sedan har det spridit sig, det handlar om en mindre omfattning, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral till NYHETERsto.
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https://nyhetersto.se/2026/08/17/just-nu-larm-om-brand-i-terrangen-hawaii-badplats/