Kalkning av sjöar och vattendrag i Svartedalen

Nu påbörjas årets kalkning av sjöar och våtmarker i Svartedalen. Arbetet sker med helikopter och kan innebära både buller och tunga transporter i området.

Text: Mikael Berglund Dela

Kalkningen görs för att motverka försurningens negativa effekter på djur- och växtlivet i sjöar, vattendrag och våtmarker. Åtgärden genomförs återkommande under hösten enligt planer som fastställs av länsstyrelsen och samordnas regionalt av Göteborgsregionen.

Stenungsunds kommun uppger att sjöar och våtmarker inom det aktuella området i Svartedalen kommer att kalkas med helikopter under vecka 34–35.

Besökare i området uppmanas därför att ha överseende med buller och förekomsten av tunga fordon.

Återkommande kalkning i Svartedalen

Kalkning genomförs varje år i Göteborgsregionen för att minska skadorna från försurning och förbättra förutsättningarna för växter och djur i vattenmiljöerna. Göteborgsregionen samordnar kalkningen i tio av medlemskommunerna.

Även tidigare år har sjöar och våtmarker i Svartedalen kalkats med helikopter.

Helikopterkalkningen kan också ge upphov till ett synligt kalkmoln. Under ett arbete 2023 misstogs ett sådant fenomen för en möjlig flyghändelse, vilket ledde till ett större räddningspådrag innan det kunde konstateras att helikoptern utförde kalkningsarbete och att allt var under kontroll.