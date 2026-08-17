Kyrkklockor ringde mitt i natten – Tekniskt fel låg bakom

Kyrkklockorna i Gullholmens kyrka började oväntat att ringa vid midnatt mot söndag. Enligt Svenska kyrkan på Orust berodde händelsen på ett tekniskt fel.

Många boende hann uppmärksamma de oväntade klockringningarna innan problemet åtgärdades.

I ett inlägg på sociala medier meddelar Svenska kyrkan på Orust att felet nu har åtgärdats och att man hoppas att problemet inte ska återkomma.

Kyrkan betonar också att klockorna inte ringde på grund av någon särskild händelse och att det inte fanns någon fara för allmänheten.

Historiskt har kyrkklockor inte bara använts för att kalla till gudstjänst. Klockringning kunde också användas för att uppmärksamma människor på exempelvis brand, fara eller andra allvarliga händelser. Särskilda sätt att ringa kunde därför signalera att något hade inträffat och samla eller varna människor i bygden.

Gullholmens kyrka ligger på Härmanö och är ett välkänt landmärke i skärgården. Kyrkklockornas oväntade ringsignaler väckte därför snabbt uppmärksamhet bland boende på ön.