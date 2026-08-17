Man i 50-årsåldern döms för rattfylleri – Döms till 61 000 kronor i dagsböter

En man i 50-årsåldern från Stenungsund har dömts för rattfylleri efter att ha kört bil med alkohol i kroppen.
Enligt domen ska körningen ha skett i april i Stenungsund. Alkoholkoncentrationen uppgick till 0,80 promille i blodet under eller efter färden.
Mannen erkände gärningen redan under förundersökningen. Tingsrätten avgjorde därför målet utan huvudförhandling. Erkännandet bedömdes också få stöd av den övriga utredningen.
Påföljden blev 120 dagsböter på 510 kronor, vilket motsvarar totalt 61 200 kronor.
Mannen ska dessutom betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden och ersätta staten med 2 600 kronor för kostnaderna för provtagning och analys.
Domen kan överklagas.
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https://nyhetersto.se/2026/08/17/man-i-50-arsaldern-fran-stenungsund-doms-for-rattfylleri-doms-till-61-000-kronor-i-dagsboter/