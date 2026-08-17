Skolstart och trafiksäkerhetsveckor – Fokus på hastighet

Sommarlovet börjar närma sig sitt slut. Polisen har nu i samband med skolstart extra fokus på hastighet i tätbebyggda områden.

Text: Mikael Berglund Dela

På Tjörn och Orust sker skolstarten redan den här veckan, medan eleverna i Stenungsunds kommun återvänder nästa vecka. Det innebär att trafiken kring skolor, förskolor och busshållplatser successivt blir allt intensivare under de kommande dagarna.

Extra fokus på skolor och bostadsområden

Polisens kontroller kommer framför allt att riktas mot platser där många oskyddade trafikanter vistas.

– Vi riktar särskilt fokus på miljöer där många människor rör sig – inte minst utanför skolor, förskolor och dagis. Många barn börjar gå och cykla till och från skolan i tidig ålder och det borde vara mycket angeläget för alla bilister att skapa en trygg och säker trafikmiljö för dem, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

På många platser runt skolor är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Den lägre hastigheten ger föraren betydligt bättre möjligheter att upptäcka och reagera på oväntade situationer.

Små hastighetsökningar får stora konsekvenser

Enligt polisen mer än fördubblas stoppsträckan när hastigheten ökar från 30 till 50 kilometer i timmen.

– Att som fotgängare eller cyklist bli påkörd i 50 kilometer i timmen kan jämföras med ett fall från tredje våningen, säger Ursula Edström.

Under skolstartsveckorna uppmanas trafikanter att vara extra uppmärksamma i närheten av skolor, övergångsställen och busshållplatser. Många barn tar sig till skolan på egen hand för första gången efter sommarlovet.

Polisens nationella trafikvecka genomförs samtidigt i flera europeiska länder. Syftet är att minska antalet trafikolyckor och öka säkerheten i miljöer där många människor rör sig.