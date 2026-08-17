Stopplikten kontrollerades i Varekil

På söndagen genomförde polisen en trafikkontroll i Varekil. Kontrollen hölls vid de två utfarterna mot länsväg 160, en korsning som tidigare varit olycksdrabbad.
Trafikkontrollen genomfördes vid 17-tiden. Fokus låg på att kontrollera att trafikanterna följde stopplikten.
Två förare rapporterades och fick ordningsbot för att inte ha stannat som föreskrivet.
Att inte stanna vid stopplikt eller att inte stanna korrekt ger normalt en ordningsbot på 2 500 kronor. Att inte stanna på korrekt sätt ger 1 500 kronor i böter. Man blir även rapporterad till Transportstyrelsen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/17/stopplikten-kontrollerades-i-vaekil/