Film under stjärnorna – utomhusbio väntar i alla tre STO-kommunerna

Utomhusbio visas i samtliga våra tre kommuner under veckan. Först ut är Tjörn.

Den här veckan blir det utomhusbio i samtliga tre STO-kommuner. Först ut är Tjörn på tisdagen, därefter väntar Stenungsund på torsdag och på fredag avslutas veckan med utebio på stranden i Svanesund.

Text: Mikael Berglund Dela

Tjörn först ut

På Tjörn visas ikväll Sagan om ringen under bar himmel i Skärhamn. Besökarna kan ta med stol, filt, bil eller EPA-traktor och slå sig ner för en filmkväll utomhus.

Visningen börjar klockan 21.30 och har fri entré.

Två filmer i Stenungsund

På torsdag är det Stenungsunds tur. Vid skateparken intill Kristinedalskolan i Hasselbacken visas två filmer på LED-skärm.

Först ut är den animerade filmen Flow klockan 18.00. Därefter visas Barbie the Movie klockan 20.00.

Även här är det fri entré och besökarna får ta med egen filt eller stol.

Musikquiz och bio på stranden i Svanesund

På fredag arrangerar föreningen Svanesund utebio på stranden i Svanesund.

Kvällen börjar redan klockan 19.00 med musikquiz, innan filmen Grannfejden visas med start omkring klockan 21.00 när mörkret har lagt sig.

Biovisningen är gratis och besökarna tar själva med filt eller stol. Under kvällen kommer grillen att vara tänd med försäljning av korv och hamburgare. Inför filmen säljs också popcorn och arrangören planerar att dela ut en mindre goodiebag till besökarna.

Bakom arrangemanget står föreningen Svanesund tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund. Projektet har fått stöd genom Postkodlotteriets Stiftelses Grannskapsinitiativ, medan distrikt Sjuhärad hjälper till med utrustning och teknik.

Grannskapsinitiativet är en satsning där ideella föreningar kan söka stöd till aktiviteter som stärker gemenskapen i det egna området. Projekten möjliggörs genom intäkter från Postkodlotteriet.

Tre kvällar med bio under bar himmel

Det innebär att det den här veckan finns möjlighet att se film utomhus i både Tjörn, Stenungsund och Orust.

För den som vill hålla kvar lite av sommarkänslan finns alltså tre chanser att slå sig ner med filt eller stol och avsluta dagen framför en stor filmduk under bar himmel.