BILDEXTRA: Folkfest när 210 båtar seglade Tjörn Runt

210 båtar startade i årets upplaga av Tjörn Runt. Foto: Dan Ljungsvik

210 båtar, friska vindar och gott om publik runt ön. Årets Tjörn Runt blev finalen på tre intensiva seglingsveckor i Stenungsund och på Tjörn.

Text: Mikael Berglund Dela

Den 63 upplagan av Tjörn Runt by COWI avgjordes i lördags. Seglarna tog sig runt den 27 sjömil långa banan samtidigt som publik följde tävlingen från bland annat klippor, bryggor och egna båtar.

Publik på klipporna för att se Tjörn Runt. Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik ‹ 1 av 2 ›

Två av de stora publikplatserna var Tjörnbron och Kyrkesund. Där kommenterades tävlingen av Anna-Karin Öjerskog, världsmästare i matchracing och själv med erfarenhet från Tjörn Runt.

Elit och familjebesättningar på samma bana

Som vanligt samlade tävlingen en stor bredd. På vattnet fanns såväl erfarna kappseglare som familjebesättningar och deltagare som gjorde sitt allra första Tjörn Runt.

Resultatlistorna visar också den stora variationen av båtar och klasser. Bland annat tävlade flerskrovsbåtar och flera grupper med kölbåtar. Stenungsunds Segelsällskap har publicerat resultaten från såväl Tjörn Runt som Lilla Tjörn Runt och Stenungsön Runt.

Bland flerskrovsbåtarna vann Anton Karlsson från Stenungsunds Segelsällskap sin startgrupp med M32 SWE 33.

Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik 210 båtar startade i årets upplaga av Tjörn Runt. Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Publiken samlades på klippor för denna folkfest. Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Trång passage. Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik I Kyrkesund stod många på bryggorna för att se båtarna passera. Foto: Dan Ljungsvik Trångt på bryggan i Kyrkesund, precis som det ska vara. Foto: Dan Ljungsvik Foto: Dan Ljungsvik ‹ 1 av 18 ›

Tre veckor med stora seglingstävlingar

Tjörn Runt blev också avslutningen på en ovanligt intensiv period för Stenungsunds Segelsällskap. Under tre veckor har klubben stått värd för bland annat nordiska mästerskap i jollesegling, VM för H-båt och därefter Tjörn Runt-veckan.

På söndagen fortsatte seglingen med Lilla Tjörn Runt samtidigt som Stenungsön Runt arrangerades för 60 gången. Resultaten från båda tävlingarna finns nu publicerade av StSS.

40 Jolly Scott kom till start i Stenungsön Runt och utgjorde enligt arrangören helgens största samlade startfält för en och samma båttyp.

Ny upplaga nästa år

Nästa Tjörn Runt arrangeras den tredje lördagen i augusti, den 21 augusti 2027. Anmälan till den 64 upplagan öppnar enligt Stenungsunds Segelsällskap den 13 december.