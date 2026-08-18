Larm om bilbrand vid Tollenäs – ”Inget synligt”

Räddningstjänsten har larmats till en befarad bilbrand i vid Tollenäs i Stenungsund. När räddningstjänsten kom fram till platsen fanns dock ingen synlig brand.
Larmet kom klockan 17.13 på tisdagen.
-Vi har kommit fram och det finns ingen synlig brand eller rök, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt räddningstjänsten påverkas inte trafiken på länsväg 160 utan positionen på larmet är på vägen som går parallellt vid campingen.
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https://nyhetersto.se/2026/08/18/just-nu-larm-om-bilbrand-pa-lansvag-160/