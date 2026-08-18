Man åtalas för grovt rattfylleri på Tjörn

En man i 70-årsåldern har åtalats för grovt rattfylleri. Enligt åklagaren ska mannen ha kört bil efter att ha druckit alkohol.
Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett på Tjörn i augusti 2026.
Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppmättes till 0,83 milligram per liter, vilket motsvarar ungefär 1,7 promille i blodet. Åklagaren anser därför att brottet ska bedömas som grovt rattfylleri.
Mannen erkänner brottet. Enligt handlingarna kommer målet att prövas av Uddevalla tingsrätt senare i augusti.
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https://nyhetersto.se/2026/08/18/man-atalas-for-grovt-rattfylleri-pa-tjorn/