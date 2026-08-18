Man åtalas för grovt rattfylleri på Tjörn

ÅtalTjörn
Foto: Collage - NYHETERsto

En man i 70-årsåldern har åtalats för grovt rattfylleri. Enligt åklagaren ska mannen ha kört bil efter att ha druckit alkohol.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 18 augusti 2026 13:00

Enligt stämningsansökan ska händelsen ha skett på Tjörn i augusti 2026.

Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppmättes till 0,83 milligram per liter, vilket motsvarar ungefär 1,7 promille i blodet. Åklagaren anser därför att brottet ska bedömas som grovt rattfylleri.

Mannen erkänner brottet. Enligt handlingarna kommer målet att prövas av Uddevalla tingsrätt senare i augusti.

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