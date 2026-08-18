Nu fylls Ellös av båtar och besökare – Allt du behöver veta inför Öppet Varv

I helgen är det åter dags för Öppet Varv i Ellös. Under tre dagar förvandlas Hallberg-Rassys hamnområde till en av Sveriges största mötesplatser för båtintresserade, med båtar, utställare, tillbehör, matserveringar och aktiviteter för hela familjen.
Öppet Varv arrangeras den 21–23 augusti och genomförs i år för 33 gången. Evenemanget har vuxit till Västsveriges stora höstmässa för båtlivet och lockar varje år tusentals besökare till Orust.
Fler än 120 båtar visas upp
Förra året visades 127 båtar upp i Ellös, och arrangörerna räknar med ett stort intresse även i år. På bryggorna finns både segelbåtar och motorbåtar, nya modeller, begagnade båtar och klassiska båtar.
Besökarna kan se 21 båtar som fortfarande är under produktion, 30 begagnade båtar till salu, 10 klassiska båtar vid den särskilda classic-bryggan och ytterligare flera specialutställningar.
En av årets stora nyheter är världspremiären för Hallberg-Rassys nya modell HR 44 Mk II. Samtidigt deltar ett stort antal båtvarv, båtförsäljare och leverantörer från hela Norden.
Det unika – besök inne i själva varvet
Det som skiljer Öppet Varv från många andra båtmässor är att besökarna inte bara får se färdiga båtar.
Under mässdagarna öppnar Hallberg-Rassy dörrarna till produktionen, vilket innebär att besökarna kan följa hur nya båtar byggs. Enligt arrangören är det här den enda båtmässan i världen där man samtidigt kan se ett aktivt båtbyggeri.
På området finns också tält med marin utrustning, tillbehör, elektronik, segel, navigationsutrustning och flera stora outletområden där det går att göra fynd.
Mat, parkering och praktisk information
Entrén till mässan är gratis och det finns fri parkering i anslutning till varvet. Under evenemanget hjälper parkeringsvärdar till att visa besökarna till lediga parkeringsplatser. Det finns även ytterligare parkeringsmöjligheter i Ellös.
För den som kommer med elbil finns både snabbladdare i samhället och laddplatser vid huvudparkeringen. Det går också att resa till Ellös med kollektivtrafik.
På mässområdet finns flera matserveringar, foodtrucks samt försäljning av både varm och kall mat.
Evenemang:
Öppet Varv 2026
Datum: 21–23 augusti
Plats: Hallberg-Rassy Marina, Ellös
Öppettider: Fredag–lördag 10.00–18.00, söndag 10.00–16.00
Entré: Fri entré
Parkering: Gratis i anslutning till området
Mer information: oppetvarv.se
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https://nyhetersto.se/2026/08/18/nu-fylls-ellos-av-batar-och-besokare-allt-du-behover-veta-infor-oppet-varv/