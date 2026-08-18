Skogsbrand på ö mellan Vindön och Uddevalla

En skogsbrand har brutit ut på Högholmen, mellan Vindön och Kärrs badplats utanför Uddevalla. Räddningstjänsten från Henån har larmats för att ta sig ut till ön och släcka branden.
Larmet kom efter klockan 08 på tisdagsmorgonen och vid klockan 08:40 larmades även Orust räddningstjänst.
På plats undersökte först området med drönare och kunde då konstatera en rökpelare från ön.
Enligt räddningstjänstens första bedömning verkar branden inte vara särskilt omfattande, men man vill komma åt den tidigt för att minska risken för spridning.
Det är ännu oklart vad som orsakat branden och hur stort område som berörs.
Foto: Läsarbilder
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/18/skogsbrand-pa-o-mellan-vindon-och-uddevalla/