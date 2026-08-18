Skogsbrand på ö mellan Vindön och Uddevalla

En skogsbrand har brutit ut på Högholmen, mellan Vindön och Kärrs badplats utanför Uddevalla. Räddningstjänsten från Henån har larmats för att ta sig ut till ön och släcka branden.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom efter klockan 08 på tisdagsmorgonen och vid klockan 08:40 larmades även Orust räddningstjänst.

På plats undersökte först området med drönare och kunde då konstatera en rökpelare från ön.

Enligt räddningstjänstens första bedömning verkar branden inte vara särskilt omfattande, men man vill komma åt den tidigt för att minska risken för spridning.

Det är ännu oklart vad som orsakat branden och hur stort område som berörs.

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Foto: Läsarbilder