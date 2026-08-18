Stenungsundshem startar bil- och cykelpool

Från den 1 september får Stenungsundshem en egen bil- och cykelpool i samarbete med företaget Elbilio. Satsningen riktar sig i första hand till hyresgästerna, men tjänsten kommer även att vara tillgänglig för övriga invånare i kommunen.

Bil- och cykelpoolen är en del av Stenungsundshems arbete med att utveckla nya tjänster för sina hyresgäster och samtidigt bidra till en mer hållbar mobilitet.

– Vi vet att alla våra hyresgäster inte har egen bil. Det kan bero på ekonomi, behov eller att man helt enkelt inte vill äga en bil av hållbarhetsskäl. Samtidigt vet vi att många kan behöva tillgång till bil, då och då. Vi vill helt enkelt erbjuda ett smidigt och prisvärt alternativ, säger Svante Lahti, vd på Stenungsundshem.

Rabatt för hyresgäster

Som hyresgäst hos Stenungsundshem kommer man att få rabatt jämfört med övriga användare. Under de första sex månaderna efter lanseringen erbjuds hyresgästerna 50 procents rabatt på hyrbilspriset.

Enligt Stenungsundshem är satsningen också ett sätt att undersöka hur delad mobilitet kan fungera i Stenungsund.

– Det här är ett exempel på hur vi som bolag kan utveckla vårt erbjudande till hyresgästerna på fler sätt än genom själva bostaden. Våra hyresgäster ska ha en tydlig fördel, men för att en bilpool ska fungera långsiktigt behöver fordonen användas. Därför öppnar vi tjänsten även för andra i kommunen, säger Svante Lahti.

Elbilio ansvarar för tjänsten

Bil- och cykelpoolen drivs i samarbete med Elbilio, som vann upphandlingen tidigare i år. Bokning och hantering av fordonen sker via företagets app, medan Elbilio ansvarar för avtal, betalningar, kundservice och teknisk support.

Stenungsundshem beskriver satsningen som ett första steg mot att utveckla fler boendenära tjänster. Om intresset blir stort kan verksamheten komma att byggas ut.

– Det här är ett sätt för oss att lära, testa och utveckla vårt erbjudande. Om tjänsten används och skapar nytta för våra hyresgäster finns det goda skäl att titta på hur den kan växa framöver. Det är en win win för alla, säger Svante Lahti.