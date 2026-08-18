Valaffischerna är tillbaka – Det här gäller och därför kan skadegörelse bli ett brott

Nu börjar valaffischerna dyka upp runt om i Stenungsund, på Tjörn och Orust. Med knappt en månad kvar till valet intensifieras valrörelsen och de politiska partierna syns allt oftare längs vägar, på torg och vid infartsleder.

Text: Mikael Berglund Dela

Men det finns tydliga regler för var affischer får sättas upp – och att riva ner, klottra på eller förstöra dem kan vara brottsligt.

I samtliga våra tre kommuner har partier blivit utsatta för skadegörelse. I Stenungsund fick Liberalernas affischer bara sitta uppe i 24 timmar innan någon hade skurit sönder dom.

Får inte störa trafiken

Valaffischer får sättas upp under en begränsad period före valet, men de får inte placeras hur som helst.

Affischer får bland annat inte sättas upp på vägmärken, trafikstolpar eller andra platser där de riskerar att påverka trafiksäkerheten. De får inte heller placeras så att de skymmer sikten i korsningar eller stör trafikanter.

I många fall krävs dessutom tillstånd från både markägare och myndigheter.

Skadegörelse kan leda till polisanmälan

När valrörelsen intensifieras ökar också antalet fall där affischer förstörs, rivs ner eller klottras.

Den som medvetet skadar en valaffisch riskerar att göra sig skyldig till skadegörelse. Om affischer tas bort utan tillåtelse kan det också bli aktuellt med andra brottsrubriceringar, beroende på omständigheterna.

Polisen betonar att alla partier har rätt att bedriva valkampanj inom ramen för lagstiftningen och att yttrande- och opinionsfriheten är grundlagsskyddad.

Polisen har ett särskilt uppdrag under valåret

Inför valet 2026 har Polismyndigheten ett särskilt ansvar för att säkerställa att valrörelsen kan genomföras på ett fritt och säkert sätt.

Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för demonstrationer, torgmöten, valstugor och andra politiska aktiviteter, samtidigt som ordning och säkerhet ska upprätthållas.

Polisen uppmanar den som upptäcker skadegörelse, hot eller andra brott med koppling till valrörelsen att göra en polisanmälan.

Även i STO syns valrörelsen allt tydligare

Under de senaste dagarna har valaffischer börjat sättas upp på flera platser i STO-området. Med bara några veckor kvar till valdagen kommer både affischer, valstugor och kampanjaktiviteter att bli ett allt vanligare inslag i gatubilden.

För väljarna innebär det att valrörelsen nu går in i en mer intensiv fas.