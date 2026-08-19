Barn från vänorten i Ukraina besökte Tjörn

Under två veckor i augusti tog Tjörn emot barn och ungdomar från den ukrainska vänorten Novovorontsovka. Genom ett sommarläger fick deltagarna möjlighet att lämna vardagen i ett krigsdrabbat område och i stället fylla dagarna med aktiviteter, gemenskap och nya upplevelser.

Lägret genomfördes mellan den 2 och 14 augusti i samarbete mellan Tjörns kommun, vänorten Novovorontsovka och organisationen Europe Prykhystok, som bidrog till att finansiera delar av resan.

Lokala föreningar öppnade sina dörrar

Under vistelsen fick barnen ta del av ett brett utbud av aktiviteter arrangerade av lokala föreningar, organisationer och verksamheter.

Gruppen besökte bland annat Egnahemsfabriken, IFK Valla, Linnevikens badförening, Nordiska Akvarellmuseet, Rädda Barnen Tjörn, Rönnängs FF, Skärhamns IK, Skulptur i Pilane, Tjörns ridklubb, Valsängs ridklubb och Elin Sundbergs vänförening vid Villa Solfrid. Genom deras engagemang fick barnen prova på allt från idrott och friluftsliv till kultur, skapande och djurupplevelser.

Stort lokalt engagemang

Lägret har också möjliggjorts genom bidrag från flera lokala företag och aktörer. konomiservice, Matöppet (Baloo), Salt & Sill och Sommardröm Glasscafé för deras värdefulla stöd.

Ett särskilt tack går även till personalen i köket på Lilldals äldreboende som lagat all mat under lägret och till alla volontärer samt medarbetare inom Tjörns kommun som med stort engagemang har bidragit till att skapa en trygg, innehållsrik och minnesvärd vistelse för barnen.

Vänortsutbyte i en svår tid

Tjörns kommun beskriver lägret som ett exempel på hur vänortsrelationer och lokalt engagemang kan skapa betydelsefulla möten även under svåra omständigheter.

För barnen från Novovorontsovka blev vistelsen på Tjörn två veckor fyllda av nya erfarenheter, gemenskap och minnen att ta med sig hem.