Hemmakväll flyttar – Efter 30 år i samma lokaler

Efter 30 år i samma lokaler på Stenungstorg flyttar nu Hemmakväll - men flytten går inte så långt. Foto: Privat.

Efter omkring 30 år på samma plats lämnar Hemmakväll sin nuvarande lokal på Stenungstorg. Butiken blir kvar på gallerian – men flyttar till ny lokal.

Text: Mikael Berglund Dela

NYHETERsto kan berätta att avtalet för den nya lokalen är signerat och renoveringen har redan startat. Målet är att öppna i de nya lokalerna den 1 september.

Nära 30 år på samma plats

Den nuvarande lokalen har en lång butikshistoria. Enligt Alen Kulaglic, ägare till Hemmakväll Stenungsund, har lokalen varit i bruk sedan mitten av 1990-talet.

Först låg videobutiken Videomix där. När Videomix senare blev Hemmakväll fortsatte verksamheten i samma lokal, och sedan 2008 har butiken drivits under Hemmakvälls namn.

Hemmakvälls historia har en tydlig koppling till Stenungsund.

Enligt kedjans egen historik bildades Videomix 1994 av butiksägare i bland annat Stenungsund, Kungälv och Uddevalla tillsammans med två butiksägare i Borås. Stenungsund var alltså en av orterna där kedjan fanns redan från starten.

Nytt läge – men samma koncept

Provrum byts ut till hyllor med godis och snacks. Foto: Privat. Innegatan på Stenungstorg får mer lev och rörelse med Hemmakväll. I lokalerna har det tidigare sålts kläder, men nu blir det godis istället. ‹ 1 av 3 ›

Den nya lokalen ligger alltså bara en kort bit bort inne i gallerian, bredvid Akademibokhandeln i 58 Grader Nords tidigare lokaler.

Enligt Alen Kulaglic blir inredningen i stora drag densamma som i dagens butik och ligger nära kedjans nuvarande koncept.

Samtidigt ser butiken över möjligheten att komplettera med nya inslag och utveckla utbudet när flytten är genomförd.

Vad som kommer ske i Hemmakvälls tidigare lokaler vid stora entrén till Stenungstorg återstår att se.

Som det ser ut nu kan det bli en befintlig hyresgäst på torget som tar över lokalerna.