Hemmakväll flyttar – Efter 30 år i samma lokaler

Efter omkring 30 år på samma plats lämnar Hemmakväll sin nuvarande lokal på Stenungstorg. Butiken blir kvar på gallerian – men flyttar till ny lokal.
NYHETERsto kan berätta att avtalet för den nya lokalen är signerat och renoveringen har redan startat. Målet är att öppna i de nya lokalerna den 1 september.
Nära 30 år på samma plats
Den nuvarande lokalen har en lång butikshistoria. Enligt Alen Kulaglic, ägare till Hemmakväll Stenungsund, har lokalen varit i bruk sedan mitten av 1990-talet.
Först låg videobutiken Videomix där. När Videomix senare blev Hemmakväll fortsatte verksamheten i samma lokal, och sedan 2008 har butiken drivits under Hemmakvälls namn.
Hemmakvälls historia har en tydlig koppling till Stenungsund.
Enligt kedjans egen historik bildades Videomix 1994 av butiksägare i bland annat Stenungsund, Kungälv och Uddevalla tillsammans med två butiksägare i Borås. Stenungsund var alltså en av orterna där kedjan fanns redan från starten.
Nytt läge – men samma koncept
Den nya lokalen ligger alltså bara en kort bit bort inne i gallerian, bredvid Akademibokhandeln i 58 Grader Nords tidigare lokaler.
Enligt Alen Kulaglic blir inredningen i stora drag densamma som i dagens butik och ligger nära kedjans nuvarande koncept.
Samtidigt ser butiken över möjligheten att komplettera med nya inslag och utveckla utbudet när flytten är genomförd.
Vad som kommer ske i Hemmakvälls tidigare lokaler vid stora entrén till Stenungstorg återstår att se.
Som det ser ut nu kan det bli en befintlig hyresgäst på torget som tar över lokalerna.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/hemmakvall-flyttar-efter-30-ar-i-samma-lokaler-pa-stenungstorg/