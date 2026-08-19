JUST NU: Larm om befarad gräsbrand i Gunneby

Räddningstjänsten har larmats om en gräsbrand i Gunneby, nära Tjörns Ridklubb.
Larmet inkom klockan 19.38 på onsdagskvällen och räddningstjänsten är på väg till platsen.
Det finns i nuläget inga uppgifter om brandens omfattning eller om någon bebyggelse är hotad.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/just-nu-larm-om-befarad-grasbrand-i-gunneby/