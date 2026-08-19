JUST NU: Larm om befarad gräsbrand i Gunneby

Tjörn
Foto: Arkivbild

Räddningstjänsten har larmats om en gräsbrand i Gunneby, nära Tjörns Ridklubb.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 augusti 2026 19:40

Larmet inkom klockan 19.38 på onsdagskvällen och räddningstjänsten är på väg till platsen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om brandens omfattning eller om någon bebyggelse är hotad.

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