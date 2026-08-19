JUST NU: Larm om brand i lägenhet

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten har larmats till en befarad brand i en lägenhet på Solgårdsterrassen i Stenungsund. Enligt initiala uppgifter är det en gasolgrill på en balkong som brinner.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 augusti 2026 14:29

Larmet inkom klockan 14.28

Räddningstjänsten är på väg till platsen.

-Det ska vara en gasolgrill som brinner på en balkong, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Inga kända personskador och ambulans är i nuläget inte larmade.

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