JUST NU: Larm om brand i lägenhet

Räddningstjänsten har larmats till en befarad brand i en lägenhet på Solgårdsterrassen i Stenungsund. Enligt initiala uppgifter är det en gasolgrill på en balkong som brinner.
Larmet inkom klockan 14.28
Räddningstjänsten är på väg till platsen.
-Det ska vara en gasolgrill som brinner på en balkong, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Inga kända personskador och ambulans är i nuläget inte larmade.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/just-nu-larm-om-brand-i-lagenhet-i-stenungsund/