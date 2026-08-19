JUST NU: Strömavbrott påverkar hundratals hushåll på Tjörn

Tjörn

Ett strömavbrott påverkar just nu delar av Tjörn. Enligt Ellevio arbetar driftledning och fälttekniker med att åtgärda felet och återställa elleveransen.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 19 augusti 2026 10:59

Avbrottet inträffade klockan 10.49 på onsdagen. Som mest har 692 kunder berörts av avbrottet.

Ellevio uppger att strömmen kan komma och gå medan arbetet pågår.

Det finns i nuläget ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.

Delar av områden som berörs. Karta: Ellevio.

Texten uppdateras.

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