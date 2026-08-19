JUST NU: Strömavbrott påverkar hundratals hushåll på Tjörn

Ett strömavbrott påverkar just nu delar av Tjörn. Enligt Ellevio arbetar driftledning och fälttekniker med att åtgärda felet och återställa elleveransen.
Avbrottet inträffade klockan 10.49 på onsdagen. Som mest har 692 kunder berörts av avbrottet.
Ellevio uppger att strömmen kan komma och gå medan arbetet pågår.
Det finns i nuläget ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/just-nu-stromavbrott-paverkar-hundratals-hushall-pa-tjorn/