Obehöriga hos företag på industriområde i Henån

Orust
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Polisen larmades under natten till onsdagen efter att personer setts inne på ett inhägnat industriområde i Henån på Orust.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 augusti 2026 09:03

Händelsen inträffade vid 01-tiden.

Ett larmbolag kunde se personer inne på området och kontaktade polis. När polis och väktare kom fram hade personerna lämnat platsen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att något ska ha stulits eller förstörts.

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