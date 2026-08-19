Obehöriga hos företag på industriområde i Henån

Polisen larmades under natten till onsdagen efter att personer setts inne på ett inhägnat industriområde i Henån på Orust.
Händelsen inträffade vid 01-tiden.
Ett larmbolag kunde se personer inne på området och kontaktade polis. När polis och väktare kom fram hade personerna lämnat platsen.
Det finns i nuläget inga uppgifter om att något ska ha stulits eller förstörts.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/obehoriga-hos-foretag-pa-industriomrade-i-henan/