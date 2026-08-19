Orust Motorshow – Motorfest väntar i Henån

Bilar, motorcyklar, drifting och specialbyggen. På lördag förvandlas Lundens industriområde i Henån återigen till en mötesplats för motorintresserade när Orust Motorshow arrangeras.

Evenemanget har vuxit under de senaste åren och lockar numera över 2 000 betalande besökare. Arrangörerna hoppas på en ny publikfest när årets upplaga genomförs den 22 augusti. En del av intäkterna går dessutom till Barncancerfonden.

Fordon från hela Sverige

Det som skiljer Orust Motorshow från många andra fordonsträffar är att utställningen genomförs inomhus och samlar fordon från flera olika kategorier under samma tak.

Här samsas klassiska bilar med moderna sportbilar, motorcyklar och specialbyggda fordon. Besökarna får möjlighet att träffa både utställare och entusiaster från olika delar av Sverige.

Driftshow med rykande däck

En av dagens stora höjdpunkter är driftshowen.

Från publikläktaren kan besökarna följa förarnas uppvisningar på nära håll när bilarna sladdar fram med precision, rykande däck och full kontroll.

Driftingen har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under Orust Motorshow och ger dagen en tydlig kontrast till den stillastående utställningen inomhus.

Mat och aktiviteter under hela dagen

På området finns även foodtrucks, serveringstält och andra försäljare.

Orust Motorshow riktar sig inte bara till de mest inbitna motorentusiasterna. Arrangörerna vill skapa ett evenemang för hela familjen, där det går att kombinera fordonsutställningen och driftshowen med mat och en heldag på området.

För varje såld entrébiljett går 20 kronor oavkortat till Barncancerfonden.