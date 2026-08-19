SingStars samlar familjer på Tjörnbro Arena – ”En dag att lägga i minnas”

Sång, rörelse, trampoliner, klättring och godisregn. Den 6 september arrangerar SingStars en familjedag på Tjörnbro Arena – och för grundaren Ellen Ljungqvist handlar dagen lika mycket om gemenskap som om musik.

Text: Mikael Berglund Dela

– SingStars familjedag på Tjörnbro Arena är en dag för hela familjen där vi kombinerar det bästa av två världar: sång och rörelse. Genom att delta under dagen bidrar vi också till Min Stora Dag, säger Ellen Ljungqvist.

Ellen Ljungqvist är körledare, grundare av SingStars och musiklärare på Hallernaskolan. Hon har under många år arbetat med barn och ungdomar och blivit ett välkänt namn inom kör- och musiklivet i Stenungsund.

”Massa glädje, skratt och gemenskap”

Familjedagen börjar med ett gemensamt sångpass där deltagarna får värma upp både kropp och röst till fartfyllda låtar.

Därefter väntar bland annat trampolinparken och klätterväggen på Tjörnbro Arena. Det blir också korv med bröd ute i det gröna och möjlighet att testa en hinderbana med käpphästar.

– Först och främst massa glädje, skratt och gemenskap. Det här ska vara en dag att lägga i minnesbanken och något man vill göra igen och igen och igen, säger Ellen.

Dagen avslutas med ännu mer sång och ett godisregn. Och vem vet – kanske väntar också någon extra överraskning.

– Allt blir bäst med lite glitter, säger Ellen Ljungqvist.

En av de barnkörer som Ellen Ljungqvist leder. Foto: Privat Körer med medverkande i alla åldrar. Foto: Privat ‹ 1 av 2 ›

Barnen står i centrum

För Ellen är det inte någon enskild aktivitet som är den stora höjdpunkten.

– Jag ser mest fram emot att få umgås med alla barn i den här magiska kombinationen av allt jag älskar – sång, rörelse, aktiviteter och godis.

Arbetet med barn och ungdomar är också något hon beskriver som en långsiktig drivkraft.

– Jag älskar att få möta barn och ungdomar där alla får möjlighet att lyckas, våga och vilja. Det är det jag vill att SingStars ska vara – en plats där man känner sig sedd, trygg och betydelsefull.

Hon beskriver musiken som ett sätt att få människor att växa och må bra.

– Att få bidra genom sång till att andra människor mår bra, växer och blir sådär bubbligt glada – det är det absolut vackraste jag vet.

Ellen Ljungqvist leder kören. Foto: Privat Ellen Ljungqvist. Foto: privat ‹ 1 av 2 ›

Full fart även i höst

Familjedagen blir inte det enda som händer inom SingStars under hösten.

Fram till jul planeras bland annat SingStars Mini, Junior, solosång, popkör för vuxna, körsång för barn med funktionsvariationer och seniorkörer. Dessutom väntar ett luciatåg med blandade åldrar.

– SingStars ska vara kören med det lilla extra. Det ska vara som att komma till en fest varje gång, säger Ellen.

För de yngsta deltagarna kan körverksamheten bland annat innehålla pyjamaskör, maskerader, gosedjurskör och färgfest. Vid sidan av sången arrangeras också andra aktiviteter, som besök på lekland, laserdome, pizzakvällar och konserter.