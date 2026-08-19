Stora narkotikabeslag i Västsverige

Polisen har under veckan genomfört flera insatser på olika platser i Västsverige och beslagtagit mycket stora mängder narkotika. Flera personer har också frihetsberövats.
Tillslagen har skett på flera håll inom polisregion Väst, men polisen vill ännu inte berätta exakt var insatserna genomförts eller hur stora mängder narkotika som tagits i beslag.
Det är inte heller känt om något av tillslagen har koppling till STO-området.
Utredningarna är fortfarande i ett tidigt skede.
Därför lämnar polisen få detaljer om de frihetsberövade personerna, vilken typ av narkotika det handlar om eller om insatserna har samband med varandra.
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https://nyhetersto.se/2026/08/19/stora-narkotikabeslag-i-polisregion-vast/