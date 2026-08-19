Stora narkotikabeslag i Västsverige

Polisen har under veckan genomfört flera insatser på olika platser i Västsverige och beslagtagit mycket stora mängder narkotika. Flera personer har också frihetsberövats.

Text: Mikael Berglund Dela

Tillslagen har skett på flera håll inom polisregion Väst, men polisen vill ännu inte berätta exakt var insatserna genomförts eller hur stora mängder narkotika som tagits i beslag.

Det är inte heller känt om något av tillslagen har koppling till STO-området.

Utredningarna är fortfarande i ett tidigt skede.

Därför lämnar polisen få detaljer om de frihetsberövade personerna, vilken typ av narkotika det handlar om eller om insatserna har samband med varandra.